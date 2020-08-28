İHA

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Tömük Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kumar oynadıkları, aynı zamanda Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandı. İHA'nın haberine göre; iş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki de ele geçirildi.

İş yeri sahibi Ö.Y. (54) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.