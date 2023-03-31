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Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 7'si tutuklu, 2'si firari, biri tutuksuz 10 sanık hakkında dava açıldı.

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava
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AA

İki kadın teröristin polisevine düzenlediği bombalı ve silahlı terör saldırı sonucu polis memuru Sedat Gezer'in şehit olması, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile kurşun isabet eden bir kişinin yaralanmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu sanıklar Sait D, teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip G, olayla bağlantıları saptanan Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E. ile tutuksuz Fatih S. ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK ve terör faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi verilen iddianamede, 26 Eylül 2022 tarihinde, saat 22.40 sıralarında polisevine giden iki PKK'lı teröristin uzun namlulu silahlarla buraya ateş ettiği, saldırıya karşılık veren şehit polis Gezer'in teröristlerden birini yaraladığı, silah seslerini duyan çarşı ve mahalle bekçilerinin de esnaf M.K'nin kamyonetiyle olay yerine ulaşarak teröristlere müdahale ettiği anlatıldı.

İddianamede, çatışmanın bir süre devam ettiği, takviyeye gelen polislerin de teröristlere karşılık verdiği bildirilerek, "Kadın teröristlerden birinin nöbet kulübesine girerek üzerinde bulunan patlayıcıyı infilak ettirdiği, bu patlamadan yaklaşık 3-5 saniye sonra nöbetçi kulübesinin yaklaşık 7-8 metre kuzeydoğusunda park halinde bulunan şehit polis memuru Sedat Gezer'e ait aracın yanında gizlenen diğer kadın teröristin üzerinde bulunan bombayı patlattığı, silahlı saldırı ve canlı bomba eylemi gerçekleştiren her iki kadın teröristin patlamadan dolayı parçalanarak öldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TERÖRİSTİN PARMAK İZİ PATLAYICI DÜZENEKTE

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflar ve tanık ifadelerinin de yer verildiği iddianamede, olay yerinde uzun namlulu silahlar ve el bombasının yanı sıra çöp konteynerinde de dijital kol saat düzenekli patlayıcı bulunduğu, kamera görüntülerinden patlayıcının polisevine giden kadın teröristlerce atıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, patlayıcı düzenekteki parmak izinin firari sanık Dilşah Ercan'a ait olduğunun belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Terör örgütünün "eylemi sahiplendiği" bildirilen iddianamede, "İnternet sitesi üzerinden PKK terör örgütünce soruşturmaya konu eylemin sahiplenildiği, eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristlerden birinin Dilara Ürper, diğerinin Emel Feremez olduğunun açıklandığı, Dilara Ürper'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin karşılaştırmasında Ürper'in anne ve babasının yüzde 99,99 olay yerinden elde edilen vücut parçalarından bir kısmının biyolojik annesi ve babası olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır. Şüpheli Dilşah Ercan'ın anne ve babasından DNA örneği alındığı, yapılan karşılaştırmada tespit edilen iki kadına ait vücut parçaları ile Ercan'ın anne ve babasına ait DNA örnekleri arasında annelik ve babalık bağı bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

ÖRGÜTÜN MOBİL UYGULAMAYLA İŞARETLEDİĞİ ALANA PARAMOTORLA GELMİŞLER

İddianamede, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede bir mobil uygulama aracılığıyla kentteki birçok yerin konumunun ve güzergahının örgüt tarafından işaretlendiğinin saptandığı, bunların da örgütün eylem yapmayı planladığı, işbirlikçilerle buluşma, barınma ve saklanma amacıyla belirlenen yerler olduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

İşaretlenen konumlardan birinin Tarsus ilçesindeki mahalle olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konum ile şüpheliler Sait D'nin bulunduğu tarla ve Abdulgalip G'nin babasının tarlasının çevresinde yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren iki kadın teröristin olayı gerçekleştirmek için kullandıkları ve Tarsus'a bununla geldikleri değerlendirilen paramotor bulundu. Sonrasındaki araştırmalarda teröristlerin Tarsus'a bu paramotorla geldikleri tespit edildi."

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs" ve "mala ve kamu malına zarar verme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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