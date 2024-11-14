Mersin'den Gazimağusa'ya araç desteği

Mersin Büyükşehir'den Gazimağusa Belediyesi'ne araç desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı. Protokol kapsamında Gazimağusa Belediyesi'ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı.
Protokol kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gazimağusa Belediyesi’ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.
Proje ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi arasında; kentlerin daha yaşanabilir yerler olması amacıyla su, kanalizasyon, alt yapı, temizlik, çöp, ulaşım gibi belediyecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlanıyor.
Aynı zamanda kardeş şehirler arasında; turizm, ticaret, ekonomi, eğitim, öğrenci değişimi, liman, şehir hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında karşılıklı uzman ve uygulama değişimi ile kentlerin gelişmesinin sağlanması da hedefleniyor.
Projenin diğer faaliyet alanı arasında ise, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ve Gazimağusa Belediyesi Su İdaresi arasında ikili görüşmeler ve yerinde incelemelerin yapılması, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda çalışan uzman personellerin Gazimağusa'yı ziyaret ederek yol çalışmaları ile ilgili ihtiyaç analizleri yapılması maddeleri de yer alıyor.
Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni belediyecilik hizmetlerinde örnek aldıklarını belirterek, "Aynı zamanda Büyükşehir'i her zaman destek bulabileceğimizi bildiğimiz bir belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu yapılan yardımlar bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda gerek su hatları ve su dağıtımı gerekse asfalt konularında da onların teknik bilgilerinden yararlanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere belediyenin tüm çalışanları bizlere her zaman çok yardımcı oldular" dedi.
Başkan Vahap Seçer'in "Kıbrıs söz konusu olduğu zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde var olan grupların hepsi bir araya gelir" sözünü hatırlatan Uluçay, "Gerçekten de daha sonraki süreçte bütün uygulamalarda bunu ve Vahap Başkan'ımızın sıcaklığını hissettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütün teknik imkanlarıyla, tecrübesiyle, bizlerin yanında olduğunu gördük. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.