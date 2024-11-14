Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'den Gazimağusa'ya araç desteği | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir'den Gazimağusa Belediyesi'ne araç desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı. Protokol kapsamında Gazimağusa Belediyesi'ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'den Gazimağusa'ya araç desteği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı.

        Protokol kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gazimağusa Belediyesi’ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.

        Proje ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi arasında; kentlerin daha yaşanabilir yerler olması amacıyla su, kanalizasyon, alt yapı, temizlik, çöp, ulaşım gibi belediyecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        Aynı zamanda kardeş şehirler arasında; turizm, ticaret, ekonomi, eğitim, öğrenci değişimi, liman, şehir hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında karşılıklı uzman ve uygulama değişimi ile kentlerin gelişmesinin sağlanması da hedefleniyor.

        Projenin diğer faaliyet alanı arasında ise, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ve Gazimağusa Belediyesi Su İdaresi arasında ikili görüşmeler ve yerinde incelemelerin yapılması, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda çalışan uzman personellerin Gazimağusa'yı ziyaret ederek yol çalışmaları ile ilgili ihtiyaç analizleri yapılması maddeleri de yer alıyor.

        Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni belediyecilik hizmetlerinde örnek aldıklarını belirterek, "Aynı zamanda Büyükşehir'i her zaman destek bulabileceğimizi bildiğimiz bir belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu yapılan yardımlar bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda gerek su hatları ve su dağıtımı gerekse asfalt konularında da onların teknik bilgilerinden yararlanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere belediyenin tüm çalışanları bizlere her zaman çok yardımcı oldular" dedi.

        Başkan Vahap Seçer'in "Kıbrıs söz konusu olduğu zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde var olan grupların hepsi bir araya gelir" sözünü hatırlatan Uluçay, "Gerçekten de daha sonraki süreçte bütün uygulamalarda bunu ve Vahap Başkan'ımızın sıcaklığını hissettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütün teknik imkanlarıyla, tecrübesiyle, bizlerin yanında olduğunu gördük. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mersin haberler
        #gazimağusa belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?