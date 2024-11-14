Mersin'den Gazimağusa'ya araç desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında "Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi" projesi kapsamında protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gazimağusa Belediyesi’ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.

Proje ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi arasında; kentlerin daha yaşanabilir yerler olması amacıyla su, kanalizasyon, alt yapı, temizlik, çöp, ulaşım gibi belediyecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlanıyor.

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Aynı zamanda kardeş şehirler arasında; turizm, ticaret, ekonomi, eğitim, öğrenci değişimi, liman, şehir hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında karşılıklı uzman ve uygulama değişimi ile kentlerin gelişmesinin sağlanması da hedefleniyor.