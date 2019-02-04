MERT ALAŞ KİMDİR?

Mert Alaş kimdir, Londra‘da yaşayan Mert Alaş, ortağı Marcus Pigott‘la birlikte dünyanın en iyi moda fotoğrafçıları arasındalar.

Mert Alaş, 21 Şubat 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Babası Hava Kuvvetlerinde pilot, annesi ise mankendir. 1993 yılında dil eğitimi için gittiği İngiltere, Londra’ya gitti. Bu sırada 1994 yılında İngiltere’de moda tasarımcısı Alexander McQueen ve ortağı Marcus Piggott ile tanıştı.

Mert Alaş, Marcus Piggott ile tanıştıktan sonra birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused‘a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor. Madonna‘dan Lady Gaga‘ya, Kate Moss‘tan Daria Werbowy‘a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yok. Vogue Türkiye’nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.

Dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmışlardır. Bu sanatçıların arasında Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Barbara Palvin, Madonna, Kylie Minogue, Kate Moss, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus, Gisele Bündchen ve Victoria Beckham da vardır. Ek olarak Vogue, Calvin Klein, Gucci, Interview, W gibi markalarla da çalışmıştır.