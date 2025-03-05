Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısının 'Çalıntı' raporu çıktı

Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı.

Mert Demir 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

Merve Holefter REKLAM MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.