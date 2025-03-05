Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısının 'Çalıntı' raporu çıktı - Magazin haberleri

        Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısının 'Çalıntı' raporu çıktı

        Mert Demir'in çok dinlenen şarkısı 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna yönelik suçlamada bilirkişi raporu çıktı. Söz konusu rapor mahkeme sürecinde kayıtlara geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çalıntı' raporu çıktı
        ABONE OL

        Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı.

        Mert Demir

        'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

        Merve Holefter

        REKLAM

        MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.

        MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede önemli bir veri olarak kullanılacak. Bu durumda; Merve Holefter, açtığı tazminat davasını büyük bir olasılıkla kazanacak. Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Demir
        #Merve Holefter
        #ANTİDEPRESAN
        #Alınsam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?