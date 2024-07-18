Mert Günok ailesiyle Bodrum'da
EURO 2024'te çeyrek finale çıkarak büyük bir gurur yaşatan Türkiye, Hollanda'ya yenilerek turnuvadan elenmişti. Milli takımımızdan çeyrek finalde kaleyi koruyan Mert Günok, sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte Bodrum'da atıyor
Giriş: 18.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:22
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya elenen milli takımımızdan kaleci Mert Günok eşi Aslı Günok ve kızı Ala ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Mert Günok, ailesiyle birlikte konakladıkları otelin plajında görüntülendi.
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Gün boyunca kızı ile ilgilenen Mert Günok, bir ara denize girip yüzdükten sonra ailesinin yanına geri döndü.
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