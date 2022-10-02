"GELİN GİBİ GELİN"

Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, objektif karşısında çekilen bu fotoğrafını da "Gelin gibi gelin" notuyla yayınladı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü isme, hayranlarından tebrik mesajları yağdı.