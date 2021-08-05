Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben rolü ile gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı. Merve Dizdar'ın hayranları "Merve Dizdar Gürhan Altundaşar neden ayrıldı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Merve Dizdar'dan yanıt geldi.

MERVE DİZDAR VE GÜRHAN ALTUNDAŞAR NEDEN AYRILDI?

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar ile ayrıklıkları hakkında açıklama yaptı:

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.