Bir alışveriş merkezinin açık hava sahnesi Türk pop müziğin popüler ve başarılı ismi Merve Özbey’i hayranlarıyla bir araya getirdi.

Bu özel akşamda sevilen sanatçı, hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, geniş bir repertuvarda dinleyicilere sundu. "Vuracak", "Helal Ettim", "Duman", "Yaş Hikayesi" gibi müzik listelerinin başında pek çok şarkısı bulunan ünlü sanatçı Merve Özbey, romantik ve hareketli parçalarla ziyaretçilerine keyifli bir akşam yaşattı.

FACETİME İLE TEBRİK ETTİ

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yoğun bir konser maratonu geçirdiğini fırsat buldukça uyuyabildiğini söyledi. 39 derece ateşi olduğunu söyleyen sanatçı konser öncesi serum aldığını ve iğne yaptırdığını söyledi.

"BENGÜ'YÜ DÜĞÜNDE FACETIME'DAN TEBRİK ETTİM"

Ünlü sanatçı davet edildiği Bengü’nün düğününe konseri nedeniyle katılamadığını, düğün sırasında ise yeni gelin Bengü’yü Facetime’dan arayarak tebrik ettiğini söyledi.

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