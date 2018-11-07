Hava Harp Okulu öğrencilerinin daveti üzerine söyleşiye katılan Merve Özbey, gençlerin sorularını yanıtladı. Başarılı sanatçı söyleşiye katılanlara bir jest yaparak şarkı isteklerini kabul etti ve seslendirdi. Etkinlik için hazırlanan pilot tulumunu da giyen Özbey, söyleşi sonrası komutanlar ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

RAP MÜZİĞE YEŞİL IŞIK!

Söyleşi süresince öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Özbey, bir öğrencinin, “Rap müzik yapan bir isimle bu tarzda bir şarkı yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu; “Rap müzik sevdiğim ve ilgi duyduğum bir tarz, ülkemizde de bu müziği çok iyi yapan isimler var. Uygun bir proje olursa böyle bunu yapmayı çok isterim.” diyerek yanıtladı.

AKADEMİSYEN OLMAYI İSTERDİM!

Özbey, “Siz üniversite yıllarında ne yapmayı hayal ediyordunuz?” sorusunu; “Ben eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi alarak tamamladım. O yıllarda akademisyen olmak istiyordum ama o dönemde masraflarımı çıkartmak için sahne de alıyordum. Sonrasında hayat beni buraya getirdi.” şeklinde cevapladı.

Başarılı yorumcu “Gökyüzündeki kahramanlarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İstikbal göklerdedir.” sözleriyle bitirdiği söyleşide, Harp Okulu öğrencileriyle beraber şarkılar söyleyerek etkinliği sonlandırdı.

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