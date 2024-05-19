Meryem Uzerli'nin Cannes halleri
Meryem Uzerli'nin Cannes halleri dikkat çekti. Uzerli, özel davetlerin birinde emekli top model Naomi Campbell ile bir araya geldi
Giriş: 19.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:26
Meryem Uzerli, davetli olduğu Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çekti.
Cannes Film Festivali'nin açılış gecesine katılan Meryem Uzerli, daha sonra özel davetlere katıldı. O davetlerden birinde emekli top model Naomi Campbell ile bir araya geldi.
Film galalarına katılan Meryem Uzerli, gündüzleri Cannes'ı gezdi.
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