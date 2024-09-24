Meryl Streep: Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 'Afganistan'ın Geleceğine Kadınların Dâhil Edilmesi' konulu toplantı düzenlendi. Afgan kadın hakları konusunda farkındalık toplantısına, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve aktivist Meryl Streep de katılarak konuşma yaptı.

Meryl Streep; "Bugün Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var. Bir kedi ön verandasına oturup yüzünde güneşi hissedebilir. Bir sincabı parka kadar kovalayabilir. Bugün Afganistan'da bir sincabın bir kızdan daha fazla hakkı var, çünkü halka açık parklar kadınlara ve kızlara kapatıldı" dedi.

REKLAM TALİBAN SÖZCÜSÜ: KADINLARA SON DERECE SAYGILIYIZ Buna yanıt olarak bir Taliban sözcüsü, kadınlara; "son derece saygı duyduklarını" ve "onları asla kedilerle kıyaslamayacaklarını" söyledi. YENİ 'AHLAK YASALARI' ÇIKTI Meryl Streep'in yorumları, Taliban hükümetinin geçen ay yeni bir dizi 'ahlak yasası'nı uygulamaya koymasının ardından geldi. Bu kararlar, kadınların sesinin artık toplum içinde duyulamayacağını ve kan veya evlilik bağı olmayan erkeklere doğrudan bakmalarına izin verilmeyeceğini içeriyor.