MESAM'ın yıl dönümü kutlandı

Habertürk'ten Nazif Şahun Karpuz'un haberine göre; MESAM kuruluşunun 38'inci yıldönümünü bir galayla kutlandı. Geceye birçok sanatçının yanı sıra Filistin Büyükelçisi ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Etkinlikten elde edilen gelir Filistin'e bağışlanırken, ödülü alan isimler, "Savaşa dur" dedi.

MESAM Başkanı Recep Ergül; "MESAM ilk ve en büyük müzik birliği... 192 ülkede temsilcisi olan meslek birliği... İki amaçla yapıyoruz. Birincisi, telif hakkın bilincini toplumun geneline yaymak. İkincisi birbirinden değerli üyelerimizi başarı kriterlerine göre, başarısını onore etmek. Yaşayan büyüklerimiz var, 70'in üzerinde bir şey üretmiyor, unutulup gitmesin istiyoruz ve onore etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Orhan Gencebay; "Son derece önemli gece. MESAM'da 15 bin kişi var. Önemli bir merkez. Ülkemizin kültürünün ve müziğinin oluşmasında birinci derece rol oynayan kardeşlerimizin ve sanatçılarımız yeridir. Hak arama merkezidir. 1987'den beri MESAM vardır. Turgut Özal ile kurduk" dedi. Sakıp Sabancı'nın mezarında dua ederken görüntülenen Gencebay; "Ağabeyim gibi sevdiğim ve saydığım kişiydi. Yıllarımızı beraber geçirdik. Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidince mutlaka ziyaret ederim" diye konuştu.

İsmail Türüt ile Yunus Bülbül kamera karşısına geçti. Bülbül; "İbrahim Tatlıses'i hiç sevmem" demesi sonrasında araya giren Türüt; "Onu sevmiyorsan beni de sevme" karşılığını verdi. Bülbül; "45 tane kasetim ve 60 sinema filmim var. Bir gün beni 'İbo Show'a çıkarmadı. Annem hep, 'Neden İbrahim Tatlıses'e çıkmıyorsun?' diyordu. Onun için hiç sevmem. Ona bir yerde zararım oldu" açıklamasını yaptı. Türüt; "Gazinoları bıraktım. Tarabya, başlasın çıkarım. Oranın sihri başka" şeklinde konuştu.

'Parla'yla ödül alan Norm Ender; "Bu sene aldığım kaçıncı ödül sayamıyorum. 'Parla'yı ödüllendirmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Kariyerimin en önemli işi 'Parla'..." dedi. 'Parla' marşının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025'ten itibaren müfredata alınacağının duyurulmasına Ender, duygularını; "Çok mutluyuz. Bir konu anlatılırken arkada 'Parla' çalınacak. Marşı herkes ezberledi. Bayramlarda söyleniyor. Gayri resmi olarak öğretmenler öğrencilere ezberletmiş. Resmi olarak devletimizden böyle bir hamle geliyor olması gelecek nesillerde 'Parla'nın daha geniş çaplı yer alacağının göstergesi" şeklinde dile getirdi.

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