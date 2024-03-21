Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir evliliklerini noktaladı
Mesut Akusta ile Şafak Özbir'den ayrılık haberi geldi. İkili, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Çift, Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Akusta ile Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.
Sevgilerinin ve dostluklarının baki olduğunu belirten Mesut Akusta ile Şafak Özbir, çift olarak olmasa da çocuklarının anne - babası olarak birbirlerinin hayatlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.