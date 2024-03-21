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        Haberler Magazin Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı - Magazin haberleri

        Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı

        2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir evliliklerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:08
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        Mesut Akusta ile Şafak Özbir'den ayrılık haberi geldi. İkili, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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        Çift, Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Akusta ile Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.

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        Sevgilerinin ve dostluklarının baki olduğunu belirten Mesut Akusta ile Şafak Özbir, çift olarak olmasa da çocuklarının anne - babası olarak birbirlerinin hayatlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Mesut Akusta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Ahmet Kaya'nın 'Bir Veda Havası' şarkısını paylaşarak; "Yalnızlık: Ömür Boyu" mesajını paylaşmıştı.

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        Mesut Akusta, 2021'de beyin kanaması geçirmiş, zorlu günlerin ardından setlere dönmüştü.

        #mesut akusta
        #Şafak Özbir
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