Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Mesut Can Tomay programın yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. İşte Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Mesut Can Tomay hakkında merak edilenler...

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

2 Haziran 1999 yılında doğan Mesut Can Tomay, küçük yaşlarda katıldığı “Yetenek Sizsiniz” yarışmasında göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Mesut Can Tomay, 2019 yılından beri Ali Biçim ile YouTube için içerik üretmektedir.