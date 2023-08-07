Mete Gazoz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz'un hayat hikayesi

2023 Dünya Okçuluk yarışmasını kazanmasının ardından; ''Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım'' sözleri ile büyük yankı uyandıran Mete Gazoz'un hayatı, kim olduğu, nereli olduğu ve boyu sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, milli okçumuzun hayat hikayesinde satırbaşları...

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METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999, tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluktaki becerisini de geliştirmiş oldu. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüşmadalya kazanması ile uluslararası alanda ilk başarısını elde etmiş oldu. Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.