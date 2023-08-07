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        Haberler Gündem Mete Gazoz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz'un hayat hikayesi

        Mete Gazoz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz'un hayat hikayesi

        2023 Dünya okçuluk yarışmasının şampiyonu olan Türk okçu Mete Gazoz'un kim olduğu merak ediliyor. 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları'nda elde tarihi başarısına bir yensini ekleyen Mete Gazoz hakkında sporseverler araştırmalar yapıyor. İşte, dünya şampiyonu Mete Gazoz hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:23
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        2023 Dünya Okçuluk yarışmasını kazanmasının ardından; ''Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım'' sözleri ile büyük yankı uyandıran Mete Gazoz'un hayatı, kim olduğu, nereli olduğu ve boyu sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, milli okçumuzun hayat hikayesinde satırbaşları...

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        METE GAZOZ KİMDİR?

        Mete Gazoz, 8 Haziran 1999, tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluktaki becerisini de geliştirmiş oldu. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

        Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüşmadalya kazanması ile uluslararası alanda ilk başarısını elde etmiş oldu. Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.

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        Mete Gazoz, Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi. Ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu ilan edildi. Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında klasik yay erkekler kategorisinde yarıştı ve 1. oldu. Bu puan ile Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekorunun sahibi oldu.

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        Mete Gazoz, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda bireysel kategori finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Akdeniz Oyunları programına ilk kez alınan karma takım kategorisinde ise Yasemin Ecem Anagöz'le beraber mücadele etti. Gazoz-Anagöz ikisi, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın madalyayı kazandı ve karma takım kategorisinin ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak kayda geçti.

        2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır. 6 Ağustos 2023 tarihinde, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu. Gazoz, 1,82 boyundadır.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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