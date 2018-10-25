Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya hariç ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Ege'nin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kar uyarısında bulunmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, öğleden sonra yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, öğleden sonra yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Adana'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, öğleden sonra yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, öğleden sonra yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzeybatı, bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GİRESUN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; bölgenin kuzey ve batısı ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Siirt ile Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz’de fırtına, Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de; batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Orta ve Doğu Karadeniz’de 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), güneyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), Doğu Akdeniz’de; batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısında 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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