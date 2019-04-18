Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki D-100 karayolu üzerinde, edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat’a (56),bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü. Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu.

NE KIRIK VAR NE ÇIKIK

İHA'da yer alan habere göre Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polat’ın vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat’ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor.

HERKES YARDIMINA KOŞTU

Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde Polat’ı fark etmeyen başka bir otomobil adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak Polat daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.