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Metrobüs çıkışı iğrenç olay! Yolcuların tartakladığı şahıs polise teslim edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste yaşanan iğrenç olaya diğer yolcular fark edip müdahale etti. Otobüsten inen kadını takip ederek cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen kişi, yolcular tarafından tartaklandıktan sonra polise teslim edildi. Olanlardan habersiz şahsı tartaklayan gençlerin durumu anlatıp, görüntülerini göstermesi üzerine kadın, şikâyetçi oldu. Polislerin gelmesinin ardından şüpheli şahsın pişkin tavırları ise tepki çekti

Metrobüste iğrenç olay! Yolcular fark etti
Metrobüs çıkışı iğrenç olay! Yolcular fark etti
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde metrobüsten inen kadını takip ederek cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından fark edilerek tartaklandıktan sonra polise teslim edildi.

İğrenç olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, metrobüsten inen kadını, kimliği açıklanmayan bir kişi takip ederek cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi.

GENÇLER CEP TELEFONUNU ALIP, GÖRÜNTÜYÜ KADINA İZLETTİ

Gençler, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi. Bu kişiyi tartaklayan gençler ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak, görüntülerini izletti. Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikâyetçi olduğunu belirtince polise haber verildi.

Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü. Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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