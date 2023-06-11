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HABERTURK.COM

Arzu Yanardağ ve Yönetmen Volkan Ateş Gündüz'ün sunduğu, Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde 'Yılın Tiyatro Ekibi' ödülünü Dionysos Tiyatro, 'Mezarcı' ve 'Fareler ve İnsanlar'' adlı 2 oyunuyla kazandı.

Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı, Erdem Topuz'un hem yönetip hem de oynadığı 'Mezarcı' adlı oyunla Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan 'Fareler ve İnsanlar' adlı klasik eserin çevirisini Erdem Topuz yaparken oyunun yönetmenliğini de Erdem Topuz üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Erdem Topuz, Işık Tolgay, Tuncay Tarhan, Tuncay Çağıl, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Buğra Utku Ocal, Bircan İgit, Hande Aras ve Arzu Suriçi bulunuyor.