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'Mezarcı', yurt dışı turnesine hazırlanıyor

Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatan 'Mezarcı' adlı tiyatro oyunu yurt dışı turnesine hazırlanıyor

'Mezarcı', yurt dışı turnesine hazırlanıyor
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HABERTURK.COM

Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyunu 'Mezarcı', izleyicilerden gördüğü ilgi üzerine son bir aydır kapalı gişe sahneleniyor.

Erdem Topuz'un hem yönettiği hem de rol aldığı 'Mezarcı'yı Gazi Tuğrul Ertuğrul yazdı. Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatan oyun, yurt dışında turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Turne öncesi çalışmalarını hızlandıran Erdem Topuz, yurt dışı turnesi için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Bıyıklı'nın programına Atılay Uluışık ile birlikte katılan Topuz Türk tiyatrosunun daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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