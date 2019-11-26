Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Toplantı sonrası MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana dek sürdürüleceği vurgulandı. Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi. Bildiride, "Güvenli Bölge Mutabakatına taraf ülkeler terörist temizleme faaliyetlerini bir an önce tamamlamalı. Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uluslararası toplumun, Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde dini ve etnik hiçbir ayrıma uğramaksızın, evlerine ve topraklarına dönerek, en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiyeyi desteklemeye davet edildiği belirtildi.

MGK Bildirisi'nde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

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