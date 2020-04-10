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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız hastaneden taburcu edildi. Yıldız bu süreçte kendisini arayan herkese teşekkür etti. İnfaz düzenlemesiyle ilgili konuşan Yıldız, "Toplum vicdanını rahatlatacaktır" dedi

Feti Yıldız

Sosyal medya hesabından koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığını açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, taburcu edildi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Habertürk'ten Saliha Çolak'a konuşan Yıldız, hastanede kaldığı süre içerisinde kendisini arayan herkese teşekkür etti. Yıldız, "Tüm tetkikler negatif çıkmıştır, benimle temas halinde olan kişinin de tetkikleri negatif çıktı. Benim tetkik önlem amacıyla yapıldı" dedi.

Yıldız "af bekleyenlere bir mesajınız olacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"TOPLUM VİCDANINI RAHATLATACAK"

8 aylık bir çalışmadan sonra AK Parti yetkilileriyle MHP yetkilileri biraraya gelerek MHP'nin hazırladığı şartlı ceza indiriminin ruhu esas alınarak infaz düzenlemesi yapılmıştır. Ülkemizin dünyanın geçirdiği bu zor günlerde infaz indirimiyle 90 bine yakın hükümlünün salıverilmesi toplum vicdanını da rahatlatacaktır.

Feti Yıldız Meclis'teki gergin oturumla ilgili olarak da milletvekillerine seslenerek, "Televizyondan izlediğim kadarıyla kanun teklifinin yasalaşması iç tüzüğün kendilerine verdiği yetkiyle engellendiği izlenimi vermektedir. Birlik ve beraberliğe gerçekten en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak elele vermeliyiz" diye konuştu

 

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