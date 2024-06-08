MHP Genel Başkanı Bahçeli, Etimesgut'ta açılış törenine katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde açılış törenine katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğana ait gayrimenkul, inşaat ve otomotiv sektörlerinde hizmet veren iş yerinin yeni binasını açtı.
Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesindeki binanın açılışı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra galeriyi gezen Bahçeli, 1950 model bir otomobili inceledi.
Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.