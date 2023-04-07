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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklamalar
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında açıklamalar..

Bahçeli'den öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin koordinatlarıyla eklemleneceğimize yürekten inanıyorum. Bir Allah dostu diyor ki, "Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunamaz". Özü itibariyle biz bir gönül medeniyeti olmakla birlikte bu hasletle dünyaya derin bir iz, eser bıraktığımız objektif bakan herkesin malumudur. Kendimiz olarak çok çalışarak önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız.

Özellikle hepinizin bilmesini istiyorum ki, ülkünün ülkücünün buluşması, suyun çorak toprakla buluşması gibidir, hasretin vuslatla örtüşmesi gibidir, ruhun tenle, hilalin yıldızla, nehrin okyanusa kavuşması gibidir. Oğuz buyruğunun yere düşmemesi için her nesil üzerine düşeni yapmıştır. Türk milletinin bağımsız, kendi kaderine bizzat kendisinin istikamet vermesi için her nesil az ya da çok, yeterli ya da yetersiz görevini yerine getirmiştir.

Bin yılların semeresi, bin yılların emaneti, bin yılların alın teri, şehit kanı, milli ve manevi fedakârlıklar boşa gitmemiş, gitmeyecektir. Her devrin ülkücüleri, bozkurtları zalimlere, zillete düşenlere, ihanet güruhuna göğsünü siper ederek canını dişine takmış, gedik açtırmamıştır. Milletimiz dualıdır; dahası kutlu davamız dualıdır. Bu mübarek ayda biriken ve tesir alanı sürekli genişleyen sorunlar bir hayli fazladır. Bu sorunların ağırlık merkezi insanlığın huzur, refah, güvenlik hanesine kaymıştır.

Savaşlar, sosyal açmazlar, siyasal krizler, etnik ve mezhep temelli krizler, çevre felaketi ve terör konulu başlıklar yaşadığımız çağa huzursuzluk damgasını vurmuştur. Bu tablodan hiçbir ülkenin muaf olduğunu bilmek ve anlamak lazımdır. Açıkça söylemek lazımdır ki, yüzyıllardır doymayan sömürgeci hevesler sürekli olarak içinde bulunduğumuz coğrafyaları hedef tahtası haline getirmiştir.

Türk milletinin birliğini bozmak için provokasyonlar alabildiğince sahnelemekte ve değişik vatan köşelerinde gerilim ortamı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Sizlerden beklentim kavgalardan ve sonu olmayan tartışmalardan mutlaka uzak durmanızdır. Kışkırtma ve tahriklere asla kapılmayınız. İstenen kardeş kavgasıdır ve bu oyuna gelmeyiniz. Sizin yeriniz kütüphaneler, laboratuvarlar, dost ve arkadaş ortamlarıdır.

Başarıya inanınız ve bunu da elde etmek için cüret ediniz, kendinizi aşmanın yollarını aşınız. 14 Mayıs'ta Türk gençliği olarak varlığınıza, ülkenize, milletinize, bağımsızlığınıza sahip çıkınız. Cumhur'un tertemiz evlatları olarak zillete karşı kesin tavır alınız. Ülkemizin nasıl bir coğrafyada yer aldığını sürekli gözünüzün önünde tutunuz. Türkiye'nin milli şuuru kendisine rehber etmiş ellerde yükseleceğini, Türk milletinin bu sayede küresel sisteme yön vereceğini unutmayınız.

Ülkücülükten geçinenlere karşı çok dikkatli olunuz. Hepinizin Türk tarihinin sorumluluğunu kalbinizde ve kafanızda taşıdığına inanıyorum. Türk milletinin varlığı ve birliği konusunda aldığınız tarihi görevi daha yükseklere çıkarmakla mükellefsiniz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihi nitelikli kader anıdır. Türk gençliğinin iradesi geleceğin yol haritasını belirleyecektir. Türk milletinin çağları aşıp gelen mesajlarını bağrınıza basıyor ve onunla bütünleşiyorsunuz.

Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşama kararından da asla geri adım atılmayacaktır. Hepinizi sevgilerimle selamlıyorum Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağolun, varolun diyorum.

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