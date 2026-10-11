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        Haberler Gündem Güncel MHP konvoyunda kaza: 1 can kaybı ve 4 yaralı var

        MHP konvoyunda kaza: 1 can kaybı ve 4 yaralı var

        Kahramanmaraş'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        MHP konvoyunda kaza: 1 can kaybı ve 4 yaralı var

        Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: AA

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