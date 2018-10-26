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MHP'li Aycan'dan "çocuk icrası" ve ortak velayet ile ilgili kanun teklifi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanmalarda çocuğun ortak velayetine imkan tanıyan, çocuk icrasında, icra masrafının bu işleme sebep olan tarafça ödenmesini düzenleyen ve çocuğun karşı tarafa gösterilmemesine hapis cezası öngören kanun teklifi verdi

26.10.2018 - 12:27 | Güncelleme: AA

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları ve nedenlerine ilişkin rakamları paylaşan Aycan, evlilikleri kurtarmak adına bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini, bununla ilgili çalışmalar yaparak kanun teklifi hazırladığını belirtti.

Hazırlanan teklife göre, anlaşmalı boşanmalar hariç boşanma isteğiyle açılan davalarda, hakim, isteği uygun görürse önce ayrılık kararı verecek. Çiftin çocuğu yoksa ve boşanma sebebi ispatlanmışsa hakim, boşanmaya veya ayrılığa karar verecek.

Hakim, ayrılık süresi sonrasında ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunmadığı durumlarda boşanmaya karar verebilecek. Ayrılık kararı verilen çiftler, birlikte aile danışma merkezine gönderilecek.

Ortak hayata son verilmiş, ayrılık kararı verilmiş veya boşanma gerçekleşmiş olsa bile çocuklar anne ve babanın ortak velayeti altında olacak. Anne ve babanın, istemeleri halinde ve çocuk için herhangi bir tehdit durumu yoksa velayetle ilgili sorumlulukları devam edecek.

Boşanma sonrasında çocuğun verildiği kişinin çocuğu eski eşe göstermemesi sonucu çocuğun hırpalanmasının ve yıpranmasının önüne geçmeyi hedefleyen teklife göre, çocuğun görülmesi veya teslim alınmasına dair icra işlemlerine sebep olan taraf, icra masraflarını ödeyecek. Çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararın gereğini ikinci kez yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen hakkında şikayet üzerine 12 ay hapis cezası verilecek ve çocuk elinden alınarak, icraya veren tarafa verilecek.

Çocuk tesliminde veya çocuklu ilamın icrasında üniformalı güvenlik görevlisi bulundurulmayacak, çocuk karakola götürülmeyecek, çocuğun teslimi ev ortamında gerçekleşecek.

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