MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalı, gerginlikle azaltılmalıdır, gönüller alınmalıdır. Kabus bulutları dağıtılmalıdır. Türkiyemizin ufku perdeleyen ne varsa bertaraf edilmelidir. Tereddütle geçirecek zaman kalmamıştır. Türkiye'nin katılaşan sorunlarının çözümü konusunda herkesin söyleyecek bir sözü muhakkak vardır. Yeter ki samimi olsun, ortak akla saygı duyulsun, iyi niyet hakim olsun. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Ya bir olup zalimlerin oyunu bozacağız, ya da bozguna uğrayacağız.

Herkes aklını başına almalıdır. Gidecek başka ülkemiz yok. Bizim kaybedecek bir devletimiz, kaybedecek bir vatandaşımız yoktur. Unutulmasın ki birlikte çok daha güçlüyüz. MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. Bir olmalıyız, beraber olmalıyız. İstersek irademizi perçinlersek başarırız.

Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakmamız lazım. Egoların bencilliğinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Geleceğimizden tasarruf edemeyiz. Gerekli dersler çıkarıldı, önümüze bakmalıyız. Hayallerimizin sınırı yoktur. Biz Türk milletiyiz, biz Türkiyeyiz, 1000 yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz.

"MİLLET KARARINI VERMİŞTİR"

31 Mart seçimlerinden dolayı grup toplantılarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletimizin verdiği mesajları analiz edip, yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeği inkarı mümkün değildir. MHP saygıya, tebriğe layık bir başarıya imza atmıştır. 31 Mart seçimleri düğümü çözmüş, hükmü vermiştir. 31 Mart'tan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlenerek çıkmıştır. Türk milleti iradesini göstermiş, kararını vermiş, konuyu kapatmıştır. Buna hürmet etmek asıldır.

"YSK MİLLETİN YÜREĞİNE SU SERPTİ"

31 Mart'tan hemen sonra iki tartışma konusu hemen tezahür etmiştir. Birisi İstanbul seçimlerinin akıbetiyken, diğeri Cumhur İttifakı'yla ilgili spekülasyonlardır. YSK, haklı ve meşru itirazları görüşmüş ve adaletli kararıyla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK oyçokluğuyla hakkın, halkın sesi olmuştur. YSK'nın sözkonusu kararına saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavrı bekliyoruz. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, çete üyesi, hukuk cinayeti demek kirli bir ağızdır, yanlış bir değerlendirmedir.

CUMHUR İTTİFAKI TARTIŞMASI

31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın budanmasını, karışmasını hatta kopmasını arzulayan münafık çevrelere cesaret gelmiştir. Zillete figüranlık yapanlar tepkilerini teker teker vermiştir. Bunlar mayalarına uygun olanı yapmıştır. Bu kimliksizlere çok görmüyoruz, içtikleri sütün gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye başlıyorlar. Zaman zaman gevşeyen vidalarını sıkmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet hali alıyor.

Cumhur İttifakı bitti bitiyor yaygarası kopardılar. İl genel meclis seçiminde MHP'nin yüzde 18,81, AK Parti'nin ise yüzde 41,61'dir. Bu yalın gerçeği görmediler, göremediler çılgına döndüler. Partilerin oy oranları arasındaki en sağlıklı mukayesenin il genel meclisi sonuçlarını anlamayanlar çürük ipte cambazlık yapan gafillerdir. Bu sefiller fitneye kucak açtı. Bu çevreler verimsiz toprak gibidir ne ekseniz çürütürler.

"ALAYI KİFAYETSİZ MUHTERİSTİR"

Müfteriler hayal kırıklığına uğradılar. Fitneciler perişan oldular. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin istiklal ve istikbal meşalesidir. Bu meşaleyi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın bozulmasını dileyen kim varsa herkes bilsin ki karanlık köşelerde barınan devşirme namertlerdir. Cumhur İttifakı'nın çözülmesini umanlar Türkiye'nin çökmesini umanlardır. Bunlar gazeteci sıfatıyla çıkarlar, eski siyasetçi olarak gözükürler. Alayı kifayetsiz muhteristir. Zillet ittifakının tetikçiliğini yaparlar. Karambolden ne kopartırız hevesiyle gerçek yüzlerini gösterirler.

Cumhur İttifakı üzerine yapılan yorumların alayı yalandır. Biz siyasi çetele tutmadık. İkbal kaygısına düşmedik. Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik. Mert olduk, dik durduk milli bekamızın etrafında birleştik. AK Parti ile ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı Türkiye'nin yeni Çanakkale ruhu, milli mücadele hamurudur. Bize sadece Allah'tan korkmayı öğrettiler, kula kulluk ne kitabımızda yazar ne içimizde yaşar. Zillet ittifakına hizmet eden güruhun ne dediği aslında meselemiz değildir. Biz kimin kimle yürüdüğünü biliyoruz. Varsın zillet güç birliği yapsın biz alayına yeteriz. Gücümüzü sizlerin bilmediği, tanımadığı, inkar ettiği yerden; büyük Türk milletinden alıyoruz.

EKONOMİK DALGALANMA

Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen odaklar tetiktedir. Döviz kurunu bombaya çevirip ekmeğimize, geleceğimize atanlara alkış tutmak, vatana ihanettir. Türkiye ekonomisini hedef alanlara çıktını çıkarmayanlar kesinlikle iyi niyetli değildir. Türkiye'nin makroekonomik dengelerinin bozulmasından, milli gelirin erimesinden mutluluk duyanlar bu vatanın gerçek mensubu olamazlar.

YSK'nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajıdır? Şerefli bir kayıp, şerefsiz bir kazançtan katbekat üstündür. CHP, İP, HDP'nin ekonomik teröristlerin dolduruşuna gelmesi işbirlikçiliğidir. Türkiye vahşi bir saldırı altındayken buna duyarsız kalmak, ekonomik tetikçilerle paslaşmak, işsizlik istismarı yapmak vicdanen kiralanmaktır. Türkiye kıskaca alınmak istenmektedir. Tehdit dalgası büyümüştür.

DIŞ POLİTİKA

S-400 alacağız diyoruz bedeli ağır olur diyorlar. F-35 alırız diyoruz, S-400 aldığınızda uçuramazsınız diyorlar. Bir yandan NATO'dan çıkarırız tehdidiyle irademize pranga vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan NATO zirvesinde sevimlilik gösterisi yapıyorlar. FETÖ elebaşını verin diyoruz, siyasi baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak gösteriyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım yoktur, diğer tarafta sözde soykırım anma günü düzenliyorlar. İşlerine gelmediğinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımla gözdağı veriyorlar. Demokrasi diyorlar Venezuela darbesine destek veriyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar, Suriye'de istikrarsızlığı diri tutuyorlar. İnsan hakları diyorlar, insan katillerine yardım ediyorlar.

Düşmanca muamele eden ülkelere nasıl güveneceğiz? Türkiye ile ABD ilişkileri tarihin en kötü seviyesindedir. ABD, Türkiye'ye karşı psikolojik harp taktikleri uygulamaktadır. S-400 konusunda ABD'nin yanında duracak Türkiye'ye yabancı kaldılar. Bunlara zillet diyorsak boşuna değildir. 3 maymunu oynuyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Günlerdir İstanbul seçimlerini konuştuk. İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı. Sandık yolsuzluğu YSK'ya sunulmuştu. Sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun oluşmuştur. CHP yöneticileri pazartesi gününe kadar terbiye dışı ifadelerle tehdit etmiştir. Yüce Divan hatırlatması yapan, CHP'nin iflas etmiş sözcüsüdür. Ekrem İmamoğlu'nun T.C'yi eklemesinin bana kapak olacağını söylemiş, aferin çok güzel laf ettin. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Önce T.C tabelasını asarlar, arkadan tıkır tıkır işlerine bakarlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde başka, arkada başkalar.