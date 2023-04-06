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Haberler Gündem Politika MHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli oldu - Son Dakika Haberleri
ABONE OL

MHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli oldu

Seçime 38 gün kala MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye'den aday oldu. Liste'nin cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceği açıkladı

MHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli oldu - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı. Millet İttifakı'nda ortak liste krizi yaşanırken, listelerin neredeyse tamamen belli olduğu Cumhur İttifakı'nda ortak listenin gündemde olmadığı açıklanmıştı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu.

DEVLET BAHÇELİ OSMANİYE'DEN ADAY

Bu açıklamanın ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyuran MHP milletvekili aday listesinin belli olduğunu duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından paylaşımda bulunarak liste çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday oldu.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

ADANA

1. MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YERLEŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

ADIYAMAN

1 İSMAİL GÜMÜŞ

2 FEVZİ ÖZTÜRK

3 AHMET BİLGİÇ

4 ASİYE BULUNDU

5 SIRAÇ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

1 MEHMET TAYTAK

2 YÜCEL GENÇ

3 MEHMET EMRE DEMİRAL

4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN

5 İSMAİL AYDOĞUŞ

6 MUSTAFA GÜLLÜ

AĞRI

1 SALİH EMİR MUTLUER

2 YASİN ÖZYALÇIN

3 KAHRAMAN HANBABA

4 İBRAHİM ARPACI

AMASYA

1 MEHMET SARI

2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

3 MURAT SUŞEHİRLİ

ANKARA 1. BÖLGE

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK

ANKARA 2. BÖLGE

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

ANKARA 3. BÖLGE

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN

ANTALYA

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN

2 HİLMİ DURGUN

3 MUSTAFA AKSOY

4 YUSUF KELLELİ

5 FERHAT SARIBEK

6 İLKNUR FİDAN

7 OĞUZHAN ÇELİK

8 YAVUZ ÇAĞLAR

9 SERKAN ÖZTÜRK

10 ALİ ÇETİN

11 HAYATİ PEKER

12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

13 İDRİS ÖZCAN

14 AHMET ALİ COŞKUN

15 MEHMET ALİ YALÇIN

16 MUSTAFA DORUATLI

17 KUTLUHAN TOZOĞLU

ARTVİN

1 METE HAN ÖZKAN

2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU

AYDIN

1 DENİZ DEPBOYLU

2 BURAK PEHLİVAN

3 YUSUF KEREMİT

4 BURHAN UÇAŞ

5 ETEM YEŞİLYURT

6 ÇETİN DURMAZ

7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

8 CENGİZ ATASEVEN

BALIKESİR

1 EKREM GÖKAY YÜKSEL

2 HARUN ALGÜL

3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

4 ABDULLAH SARBAY

5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

6 NİHAT GEZERGİÇ

7 AYTEN SAK

8 ÖZKAN ÖZTÜRK

9 CEM KIVILCIM

BİLECİK

1 İBRAHİM BAĞ

2 TACETTİN GÜVEN

BİNGÖL

1 METİN KESKİN

2 MUHAMMED KÖSE

3 EKREM ÇİFÇİ

BİTLİS

1 GÖKHAN İDİZ

2 OSMAN GÜLSAR

3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI

BOLU

1 İSMAİL AKGÜL

2 RAHMİ AKSOY

3 MUHİTTİN ÖZEL

BURDUR

1 SERVET OLPAK

2 ANDAÇ ÖZDEMİR

3 ESMA ÖZDAŞLI

BURSA 1. BÖLGE

1 İSMET BÜYÜKATAMAN

2 AHMET BEYGİRCİ

3 YAŞAR TÜRK

4 KORKUT AKTAŞ

5 METİN ÇORAKLI

6 CANAN TARÇIN

7 RİDVAN KILIÇOĞLU

8 SUAT ERMİŞ

9 EROL COMART

10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

BURSA 2. BÖLGE

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

ÇANAKKALE

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN

ÇANKIRI

1 PELİN YILIK

2 İSMAİL ARSLANER

ÇORUM

1 VAHİT KAYRICI

2 AHMET KURTBAŞ

3 İSMAİL LEK

4 METE ÇAKI

DENİZLİ

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

DİYARBAKIR

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OKAN DEMİR

12 YUNUS BOSTAN

EDİRNE

1 ALİ ÖZER

2 AYVAZ YALAZA

3 HATİCE SER

4 HÜLYA BALKAN

ELAZIĞ

1 SEMİH IŞIKVER

2 OĞUZHAN DEMİR

3 HAKAN KUZU

4 YUNUS GENÇ

5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

ERZİNCAN

1 CEMİL YAVUZ AKSU

2 AZİZ GÜN

ERZURUM

1 KAMİL AYDIN

2 MUHAMMET HANİFİ MACİT

3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

4 NAİM KARATAŞ

5 MEHMET MUSA ÇAKIR

6 SİNAN DEMİRCİOĞLU

ESKİŞEHİR

1 BÜLENT MAŞAOĞLU

2 LEMAN SİVRİ

3 MUHAMMED BAHADIR AYAS

4 MUSTAFA ENES SÜZEN

5 EMRE KARABACAK

6 OĞUZHAN ÜNAL

GAZİANTEP

1 SERMET ATAY

2 MUSTAFA BOZGEYİK

3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ

5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

6 ELİF ASLI ERCİHAN

7 AYŞEGÜL KÖROĞLU

8 ENDER ÖZKARSLIGİL

9 RAMAZAN YILDIZ

10 FATİH YUNUS

11 FAHRİ ÇEVİK

12 GÜRKAN KIRAÇ

13 AHMET DURMUŞ YILMAZ

14 ALPASLAN SAVAŞ

GİRESUN

1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL

2 FATİH MEŞE

3 HAMİ PEKDEMİR

4 SALİH TÜRK

GÜMÜŞHANE

1 MUSA KÜÇÜK

2 BİROL TUĞLU

HAKKARİ

1 FATİH ÖZBEK

2 MURAT TAŞYÜREK

3 ULAŞ ALBAYRAK

HATAY

1 LÜTFÜ KAŞIKÇI

2 İSMAİL BAŞAR

3 MEHMET BİLGİLİ

4 HÜSEYİN ZAROĞLU

5 HÜSEYİN AKGÖL

6 AHMET GEDİK

7 NİGAR ÖZER

8 UYGAR POLAT

9 HASAN KENDİR

10 YUNUS TÜRK

11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

ISPARTA

1 HASAN BASRİ SÖNMEZ

2 SELİM ÖNCEL

3 AHMET KAYA

4 CENNET TOKER

MERSİN

1 LEVENT UYSAL

2 SERDAR SOYDAN

3 MUSTAFA AKIN

4 OLCAY KILAVUZ

5 MEHMET ŞAHİN

6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7 MUSTAFA YAŞAR

8 KIVANÇ DERYA

9 ZEYNEL KORKMAZ

10 FERDA ER

11 FATİH ÖNGE

12 ALİ ARI

13 ALİ KAYA

İSTANBUL 1. BÖLGE

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 CAN ILDIRI

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 OKAN ERTORUN

İSTANBUL 2. BÖLGE

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

İSTANBUL 3. BÖLGE

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

İZMİR 1. BÖLGE

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

İZMİR 2. BÖLGE

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

KARS

1 TANER GÖKÇEK

2 UĞUR BOY

3 HALİL KEREM AYDIN

KASTAMONU

1 EMİN ÇINAR

2 ALPEREN ÖZMEN

3 ENGİN UZUNER

KAYSERİ

1 İSMAİL ÖZDEMİR

2 MUSTAFA BAKİ ERSOY

3 ADNAN İNCETOPRAK

4 METE KURT

5 MÜLAYİM GÜL AKARSU

6 ERGÜN ERYILMAZ

7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ

8 KAYHAN SARAÇ

9 MUSTAFA BOZKURT

10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR

KIRKLARELİ

1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ

2 GAMZE BOZDEMİR

3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT

KIRŞEHİR

1 ALİ AYDIN AKPINAR

2 MEHMET AY

KOCAELİ

1 SAFFET SANCAKLI

2 YUDUM KAŞIKÇI

3 EMRE KÜLCÜ

4 HAKTAN KALINTAŞ

5 HASAN GALYAN

6 CELALETTİN YAYLAK

7 SERKAN GÜNAYDIN

8 HALİL MAYA

9 MURAT BALTA

10 HAVVA KÖSE

11 MUHTEREN ÇAY

12 HACI ERTAN

13 İSAARAZ

14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ

KONYA

1 MUSTAFA KALAYCI

2 KONUR ALP KOÇAK

3 CELİL ÇALIŞ

4 GÜZİDE ÇIPAN

5 HÜSEYİN KAVAS

6 BİLAL YİĞİT

7 MUSTAFA YAĞAN

8 MEHMET TURHAN

9 YASİN YAKAR

10 SALİH AKÇA

11 SONGÜL GİZEM YÜCEL

12 RAMAZAN UYAR

13 AYTEKİN MART

14 YAKUP KOCABAŞ

15 FATİH TOKLUCU

KÜTAHYA

1 AHMET ERBAŞ

2 MURAT GÜL

3 MEHMET DİNÇ

4 ARZU KURNAZ

5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR

MALATYA

1 MEHMET CELAL FENDOĞLU

2 ÖMER EKİCİ

3 MESUT SAMANLI

4 SELMA ÇİÇEK

5 MUHSİN YİĞİT

6 UĞUR SEVİM

MANİSA

1 ERKAN AKÇAY

2 ALİ UÇAK

3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK

4 MUSTAFA ÜNVEREN

5 GÜNGÖR DİNÇER

6 SEVAL BAŞKESEN

7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN

8 NADİ SARI

9 DENİZ SEVİM

10 ÖZTÜRK DEMİR

KAHRAMANMARAŞ

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

2 TURAN ŞAHİN

3 ERTUĞRUL DOĞAN

4 ÖMER ÖZKAN

5 AZİZ KÖMÜRCÜ

6 HÜSEYİN ÇİÇEK

7 SERMET YILDIZ

8 MESUT ÇAKAR

MARDİN

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

MUĞLA

1 ÖZLEM BALCI

2 ERTUĞRUL AVCI

3 MEVLÜT KİRİŞ

4 ABDULKADİR TEKİN

5 ŞEVKET TOKUR

6 HİLMİ BAŞPINAR

7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

MUŞ

1 LEVENT ÖZMEN

2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN

3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL

NEVŞEHİR

1 FİLİZ KILIÇ

2 MUSTAFA ÇİFTÇİ

3 EMRE AKTAŞ

NİĞDE

1 CUMALİ İNCE

2 EMRULLAH TÜRE

3 AHMET YASİN ŞENTÜRK

ORDU

1 NACİ ŞANLITÜRK

2 EROL BAYRAM

3 DOĞUKAN AK

4 ALPASLAN TÜRKKAN

5 TUNCER USTA

6 AHMET TOPAL

RİZE

1 RECEP BAKIRCI

2 REMZİ KUTANOĞLU

3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK

SAKARYA

1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

2 AHMET ZİYAAKAR

3 HÜSEYİN EKŞİ

4 SEZER ŞENGÖZ

5 YAŞAR AYGÜNEŞ

6 ŞÜKÜR SALİH

7 NESRİN BURNAZOĞLU

8 ALİ HALİL

SAMSUN

1 İLYAS TOPSAKAL

2 ABDULLAH KARAPIÇAK

3 HÜSEYİN DEMİR

4 BERFİN KARA

5 YUNİS AKSU

6 YAŞAR DURSUN

7 İBRAHİM YÜKSEL

8 HAMİ KORKMAZLI

9 ABDÜLVAHİT VARDAR

SİİRT

1 NECDET KAYRA

2 İSMAİL KESKİN

3 OKAN IŞIKTAŞ

SİNOP

1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

2 HASAN ATAMAN

SİVAS

1 AHMET ÖZYÜREK

2 İLKER İPEK

3 KENAN ÇARBOĞA

4 MURAT SEVİNÇ

5 BAHADIR GÖKMEN

TEKİRDAĞ

1 İLKER YÜCEL

2 KORAY ÖNSEL

3 MURAT TURNA

4 GÖKHAN BAYLAN

5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

6 FİLİZ ORMAN AKIN

7 HASAN MEMİŞOĞLU

8 NECMİ ÖZGÜL

TOKAT

1 YÜCEL BULUT

2 RECEP BOZDEMİR

3 AYHAN ÖZÇELİK

4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK

5 UFUK DEĞERLİYURT

TRABZON

1 BEKİR SITKI TARIM

2 YAVUZ TELLİOĞLU

3 ŞENER PUL

4 EDANUR ALTINTAŞ

5 YUSUF ÇAKMAK

6 MURAT AKSOY

TUNCELİ

1 NİLGÜN DALKILIÇ

ŞANLIURFA

1 İBRAHİM ÖZYAVUZ

2 HALİL BAKIŞ

3 HALİT YILDIZ

4 OSMAN MUTLU

5 MEHMET ARPACİ

6 MAHMUT POLAT

7 KEMAL GÜNEŞ

8 HAVVA BİRSEN DEGER

9 İSMAİL AKÇAKAYA

10 MUSTAFAAYĞIRCI

11 ALİ KURT

12 AHMET ERGÜN

13 HASAN KORUK

14 HAKKI KAYA

UŞAK

1 AYHAN KINDEN

2 OĞUZ ÇAKMAK

3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

VAN

1 YAHYA CANCAN

2 AYHAN KAHRAMAN

3 FATİH ŞAHİN

4 ABDULSELAM ARVAS

5 SUNULLAH KELEŞ

6 ABDULHAKAN ÜÇDAL

7 ABDULAZİZ GÜLBAY

8 SERPİL TAŞKIRAN

YOZGAT

1 İBRAHİM ETEM SEDEF

2 KAZIM ERGÜN

3 ÜLKÜ YILMAZ

4 SEZER YOZGAT

ZONGULDAK

1 MURAT KOTRA

2 BAYRAM BOZKURT

3 ÖZLEM TAŞKIN

4 ENGİN SUNAT

5 SEMİH AYDIN

AKSARAY

1 RAMAZAN KAŞLI

2 MUSTAFA ZAVLAK

3 ÇİĞDEM ER

4 FATİH DOĞAN

BAYBURT

1 BEKİR KASAP

KARAMAN

1 MAHMUT ÜNÜVAR

2 TURAN ŞENER

3 SOYDAN EVCİ

KIRIKKALE

1 HALİL ÖZTÜRK

2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3 MENDERES ERAY

BATMAN

1 RECEP ÇELİKKAYA

2 TEKİN GÜÇLÜ

3 HÜSEYİN KAZAK

4 HAKAN ATALA

5 ALPEREN ÖZDEMİR

ŞIRNAK

1 HALİL TATAR

2 FİKRET KAYA

3 İDRİS BARKIN

4 BAHATTİN SEVEN

BARTIN

1 CEMAL AKIN

2 SEZAİ HANGİŞİ

ARDAHAN

1 ONUR ÜMİT IŞIK

2 NURSEN OPALAY

IĞDIR

1 YAŞAR KARADAĞ

2 İBRAHİM DİZMAN

YALOVA

1 NAMIK ÖZ

2 CEMİL TANRIKULU

3 ERKAN AKÇAL

KARABÜK

1 AHMET DÖNMEZ

2 MURAT KARAGÜL

3 DİLEK ÜNVER

KİLİS

1 MUSTAFA DEMİR

2 FATİH KAYA

OSMANİYE

1 DEVLET BAHÇELİ

2 RUHİ ERSOY

3 HAKAN HAKKOYMAZ

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