MHP’den şehit askerler için başsağlığı mesajı

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit! Haberi Görüntüle