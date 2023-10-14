Michael Caine: Artık emekliyim

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"YATAKTAN KALKMADAN BİLE İŞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ"



Bu kararının sebepleri hakkında da konuşan Sir Michael Caine, "Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu; bir oyuncu olduğunuzda sabahın 06.30'unda kalkıp, stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.