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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Michele Morrone evlendi

Bir süre önce Türkiye'ye gelerek depremzedelere yardımlarda bulunan Michele Morrone'den haber var. Ünlü İtalyan oyuncu, Moara Sorio ile evlendi. Morrone, mutluğunu "Sonsuza dek benim" diyerek paylaştı

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  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek afet bölgesinde depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulunan Michele Morrone'den mutlu haber var.  
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Michele Morrone, sevgilisi Moara Sorio ile evlendi.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    "SONSUZA DEK BENİM"

    Moara Sorio ile sol eline taktıkları alyansın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Michele Morrone, mutluluğunu da "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi. 

    Aynı kareyi yayınlayan Moara Sorio da "Hiç bitmeyen bir aşk hikâyesi" ifadelerini kullandı. 
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Michele Morrone ilk evliliğini ise Rouba Saadeh ile 2014 - 2018 yılları arasında gerçekleştirmişti. Saadeh ve Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki oğlu bulunuyor. 
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Öte yandan Michele Morrone, tatil yapmak için sık sık Türkiye'ye geliyor. Morrone, geçtiğimiz günlerde bu kez depremzedelere yardım etmek için geldi. 

    Michele Morrone, 6 Şubat'ta 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde aldı. Yardım faaliyetlerinde bulunan oyuncu, Hatay’da çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret ederek yardım çalışmalarına katıldı. 
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Deprem bölgesinde günün büyük bir bölümünü çocuklarla oynayarak geçiren Michele Morrone, satın aldığı kıyafetleri ve ayakkabıları çadır kentteki depremzedelere dağıttı.  
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Hatay'da kısa sürede büyük sempati toplayan Michele Morrone, depremzede çocukların 'Michele ağabeyi' olmuştu. 
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    MICHELE MORRONE HAKKINDA

    32 yaşındaki Michele Morrone, ülkesi İtalya’da şöhretini genişleten bir oyuncu olarak özellikle 2020’den sonra dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

    11 yaşındayken ‘Harry Potter’ı izledikten sonra oyuncu olmaya karar kılan Michele Morrone, gelecekte edinmek istediği meslek uğruna okulu asınca sınıfta kaldı. 
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Michele Morrone’un hayatının akışı 2003’te babası Natele Morrone’u kaybetmesiyle büyük bir kırılma yaşadı. Babasının kaybıyla bir süre kişilik bozukluğu gösteren Morrone’un asi davranışları öğrenim hayatına yansıyınca okuldan iyiden iyiye soğudu. Pavia’daki Teatro Fraschini di Pavia'da profesyonel oyunculuk eğitimi almaya başlayan Michele Morrone’un yeteneği kısa sürede keşfedilince henüz 15 yaşındayken ‘Provaci Ancora Prof!’ adlı TV dizisinde bir bölüm rol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Ne var ki mesleği adına yeterince iyi bir çıkış yapamayan Michele Morrone, iki yıllık bekleyişin ardından “Who’s The Beast’ adlı kısa filmle yeniden kameranın karşısına geçti ve 2018’de ‘Renata Fonte’ adlı TV dizisiyle çıkışa başladı.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    2019’a kadar olan süreçte 4 sinema filmi ve TV dizisinde rol alan Michele Morrone, 2020 İtalya - Polonya ortak yapımı erotik - romantik türündeki ‘365 Gün’, gösterime 7 Şubat’ta girdi. Pandeminin başlamasıyla İtalya’da gösterime giremeyen film, sadece Polonya’da izleyicilerle buluşup 9.458.590 Dolar gibi düşük bir hasılat elde etti.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    ‘365 Gün’ün dijital platformda yayınlanmasının ardından ülkesindeki tanınırlığını artırmasının yanı sıra küresel şöhrete ulaşan Michele Morrone’un hem rol aldığı yapım sayısı hem de kaşesi yükseldi.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    Gördüğü ilgi üzerine seriye dönüşen ‘365 Gün’ün ikinci filmi olan ‘365 Gün: Bugün’ ve ‘365 Gün Daha’, 2022’de çekilerek yayınlandığı dijital platformda küresel çapta yüksek izlenme oranına ulaştı.

    Michele Morrone, Vicente Amorim‘in yönettiği dram türündeki ‘Düet’ adlı sinema filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Hatay’a gelerek depremzedelere ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.
  • 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone ile Moara Sorio evlendi: Sonsuza dek benim - Magazin haberleri

    İnşaat işçisi babasını bir iş kazası sonrası kaybetmesi Michele Morrone’un babasız büyüme konusunda ruhunda derin yaralar açtı. Hayatındaki en önemli eksikliğin babasız büyümek olduğunu ifade eden Morrone, çocuklara karşı özel bir sevgiye ve korumacılığa sahip. Gün boyu depremzede çocuklarla oynamasının temelinde de işte o sevgi ve korumacılığın büyük payı bulunuyor. 

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