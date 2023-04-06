Michele Morrone evlendi

İnşaat işçisi babasını bir iş kazası sonrası kaybetmesi Michele Morrone’un babasız büyüme konusunda ruhunda derin yaralar açtı. Hayatındaki en önemli eksikliğin babasız büyümek olduğunu ifade eden Morrone, çocuklara karşı özel bir sevgiye ve korumacılığa sahip. Gün boyu depremzede çocuklarla oynamasının temelinde de işte o sevgi ve korumacılığın büyük payı bulunuyor.