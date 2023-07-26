Michelle Rodriguez'in lüks yat tatili

Michelle Rodriguez ve arkadaşları son olarak İtalya'nın Sardinya adasında objektiflere yansıdı. Birçok filmde kamera karşısına geçen ama en çok 'Fast and Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisiyle hatırlanan Rodriguez ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde lüks bir yatla çıktıkları mavi yolculukta görüntülendi. Yeri gelmişken bu yatın değerinin 86 milyon sterlin olduğunu da hatırlatalım.

O gün turuncu bir bikini giyen Michelle Rodriguez ve arkadaşları yüzmenin yanı sıra lüks yatta bir süre voleybol da oynadı. Rodriguez'in tatilini geçirdiği yatta 12 konuk vardı. 29 kişiden oluşan ekip de ünlü yıldız ve arkadaşlarına hizmet etti.

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YOKSUL BİR AİLEDEN GELİYOR

Öte yandan Hollywood'un hareketli filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından biri olan Michelle Rodriguez'in hangi yollardan geçip bugünlere geldiğini biliyor musunuz? Öz ve üvey olmak üzere 10 kardeşi bulunan Michelle Rodriguez, yoksul bir aileden geliyor.

Tam adıyla Mayte Michelle Rodriguez, Dominikli bir anne ile ABD ordusunda görev yapan Porto Rikolu bir annenin kızı olarak Teksas'ta dünyaya geldi. Fakat Rodriguez, 8 yaşındayken annesiyle birlikte önce Dominik'e taşındı. Ardından bir süre Porto Riko'da yaşadıktan sonra ABD'ye geri döndü.