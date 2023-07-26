Michelle Rodriguez'in lüks yat tatili
'Hızlı ve Öfkeli' serisiyle ünlenen Michelle Rodriguez, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Avrupa tatiliyle gündemde. Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Rodriguez'in o anları objektiflere yansıdı
'Hızlı ve Öfkeli' film serisinde canlandırdığı 'Letty Ortiz' karakteriyle yıldızı parlayan ve şöhret basamaklarını tırmanan ABD'li oyuncu Michelle Rodriguez (45), dinlenmek için yat tatilini tercih etti.
Bir grup arkadaşıyla birlikte Avrupa tatiline çıkan Michelle Rodriguez, kimi zaman lüks yatla denize açılıp su sporlarıyla vakit geçiriyor, kimi zaman da karaya çıkıp güneşleniyor ve küçük gezintilere çıkıyor.
Bu süreç içinde formuyla dikkat çeken Michelle Rodriguez, ilerleyen yaşına rağmen güçlü kasları ve 20'li yaşlarındaki fiziğini koruyor olması da onun konuşulmasının önemli nedenlerinden biri.
Elbette Michelle Rodriguez'in bu kadar formda olmasının altında yatan, filmlerine hazırlık sürecinde de günlük hayatında da düzenli olarak yaptığı özel egzersizler.
Michelle Rodriguez ve arkadaşları son olarak İtalya'nın Sardinya adasında objektiflere yansıdı. Birçok filmde kamera karşısına geçen ama en çok 'Fast and Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisiyle hatırlanan Rodriguez ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde lüks bir yatla çıktıkları mavi yolculukta görüntülendi. Yeri gelmişken bu yatın değerinin 86 milyon sterlin olduğunu da hatırlatalım.
O gün turuncu bir bikini giyen Michelle Rodriguez ve arkadaşları yüzmenin yanı sıra lüks yatta bir süre voleybol da oynadı. Rodriguez'in tatilini geçirdiği yatta 12 konuk vardı. 29 kişiden oluşan ekip de ünlü yıldız ve arkadaşlarına hizmet etti.
YOKSUL BİR AİLEDEN GELİYOR
Öte yandan Hollywood'un hareketli filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından biri olan Michelle Rodriguez'in hangi yollardan geçip bugünlere geldiğini biliyor musunuz? Öz ve üvey olmak üzere 10 kardeşi bulunan Michelle Rodriguez, yoksul bir aileden geliyor.
Tam adıyla Mayte Michelle Rodriguez, Dominikli bir anne ile ABD ordusunda görev yapan Porto Rikolu bir annenin kızı olarak Teksas'ta dünyaya geldi. Fakat Rodriguez, 8 yaşındayken annesiyle birlikte önce Dominik'e taşındı. Ardından bir süre Porto Riko'da yaşadıktan sonra ABD'ye geri döndü.
ATILMADIĞI OKUL KALMADI
Michelle Rodriguez, öğrenim hayatında çok da uslu bir öğrenci değildi. Rodriguez, toplam beş okuldan atıldı.
BOKSÖR ROLÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Küçük yaşlardan beri Michelle Rodriguez'in kafasında sinema vardı. Rodriguez'in ilk hedefi yönetmen ve senaryo yazarı olmaktı ama sonunda kendini Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olarak buldu. Rodriguez'in sinemada tanınmasını sağlayan Film de 2000 tarihli 'Girlfight' bu film ülkemizde 'Ringde Hayat' adıyla gösterilmişti.
Michelle Rodriguez, içindeki saldırganlığı boks öğrenmeye yönlendiren 'Diana Guzman' karakteriyle yapımcıların dikkatini çekti. Rodriguez, bu yapım sayesinde bağımsız sinema çevrelerinde çok sayıda ödül kazandı. Yeri gelmişken söyleyelim, Rodriguez bu rol için 350 rakibini geride bırakarak seçildi. Oyuncu, bunun ardından birçok başarılı ve çok izlenen seride kamera karşısına geçti. 'Fast And Furious' (Hızlı Ve Öfkeli) bunların başında geliyor.
Onun yanı sıra 'Resident Evil', 'Blue Crush and S.W.A.T.' gibi yapımlarda rol aldı. Politik drama 'Battle in Seattle'da Charlize Theron ve Woody Harrelson ile oynadı. 'Machete, Battle: Los Angeles Rodriguez'in rol aldığı diğer yapımlardan.
BAŞI POLİSLE DERDE GİRDİ
Tabii bu arada Michelle Rodriguz, filmlerinin yanı sıra sık sık başını yasalarla derde sokmasıyla da konuşuldu. 2002'de oda arkadaşına saldırdığı için tutuklandı. Fakat sonra suçlama düştü.
Michelle Rodriguez, bundan bir yıl sonra alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı. Bir süre sonra bu durum tekrarlanınca Rodriguez, iki gün hapis cezası aldı. Oyuncu, New York'ta iki ayrı hastanenin morgunda sosyal hizmet cezası çekti. Bu da yetmedi üç yıl gözetim altında tutuldu.
Michelle Rodriguez'in kariyerindeki dönüm noktalarından biri de bir dönem izlenme rekorları kıran 'Lost' dizisi oldu. Oyuncu o yapımda 'Ana Lucia Cortez' karakterini canlandırdı.
Fotoğraflar: Bacgrid UK, Avalon