Haberler Dünyadan Mickey Cottrell hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Mickey Cottrell hayatını kaybetti Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve 2016'da felç geçiren 79 yaşındaki oyuncu Mickey Cottrell'in vefat ettiği belirtildi Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:10 facebook

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'Star Trek: The Next Generation', 'Star Trek: Voyager' ve 'My Own Private Idaho' filmlerindeki rolleriyle tanınan Mickey Cottrell'den acı haber geldi.



Oyuncu, yapımcı ve reklamcı Cottrell'in, 79 yaşında Woodland Hills California'daki bir bakımevinde hayata veda ettiği öğrenildi.

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"ÖLDÜĞÜNDE GÜLÜMSÜYORDU" Oyuncunun ölümünü kız kardeşi Suzy Cottrell-Smith duyurdu. Smith, yaptığı açıklamada, "Benim sevimli, eğlenceli, eleştirel, gurme, özel, zeki, sevgi dolu kardeşim yeni yıl gününün erken saatlerinde bir sonraki hayata geçti. Öldüğünde gülümsüyordu. Mickey Cottrell, birçok kişi tarafından özlenecek" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü belirtti.