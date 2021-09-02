Bodrum ve Milas'ta orman yangını! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

BODRUM'DA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan yine Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Burada çıkan yangına da 3 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği öğrenildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.