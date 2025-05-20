Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Milletvekili Kimdir ve Milletvekili Görevleri Nelerdir?

Devlet organları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayrılır. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendiği için bu üç organ birbirinden ayrı biçimde organize edilmiştir. Milletvekilleri ise bu üç unsur içinde yasama organını temsil eden kişilerdir. Milletvekili, halk oylarıyla seçilerek, halkı yasama organında temsil eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olarak faaliyetlerini sürdürürler. Genel anlamda milletvekilleri, yasama işlevlerini yerine getirir, halkın isteklerini dile getirir ve hükümeti denetler. Ancak milletvekili görev ve sorumluluklarını daha detaylı olarak şu şekilde sıralanabilir;

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- Kanun teklifi sunmak

- Yasa tasarılarını teklif etmek, görüşmek, değerlendirmek, onaylamak ya da reddetmek

- Meclis genel kuruluna düzenli olarak katılmak

- Soru önergesi sunmak

- Hükümetin görevlerini yerine getirme biçimlerini denetlemek

- İhtisas komisyonlarına katılmak

- Halkın yani seçmenlerin isteklerini meclise bildirmek

Görevlerini bu şekilde sıralayabileceğimiz milletvekilleri ile ilgili pek çok detay merak konusu… Milletvekili nasıl olunur diye soranlardansanız eğer öncelikle milletvekili olma şartlarını bilmeniz gerekir.

Milletvekili Olma Şartları

Milletvekili olma şartları ile ilgili sıklıkla aratılan ilk soru milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir sorusu oluyor. Türkiye’de siyasete ilgi duyan birçok kişi milletvekili olabilmek için bilgi edinmek istiyor. Milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili şartları karşılayıp karşılayamadığını merak eden adaylar özellikle yaş yeterliliği detaylarını dile getiriyorlar. Milletvekili seçilme yeterliliği konusunda yaş sınırı gözünüzü korkutmasın… Ülkenin yönetimiyle ilgili söz sahibi olmak isteyen kişilerin milletvekili olabilmesi için 18 yaşını doldurmaları yeterli. Bu sınır 2017 tarihinden önce 25 iken gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile 18’e düşürülmüştür. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili şartlar, 1982 Anayasası’nın 76. maddesinde belirtilmiştir. Milletvekili olma şartları şu şekilde sıralanabilir;