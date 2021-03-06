Ay-yıldızlı sporcu, Türk atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde finale yükselen ilk sırıkçı oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Türkiye rekortmeni ve Balkan salon şampiyonu Şaşma, 14 atletin yer aldığı seçme müsabakasında 5,60 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Ersu, 5,35 ile başladığı müsabakada 5,50'yi pas geçtikten sonra 5,60'ı da ilk hakkında aştı. Milli sporcu, dünya rekortmeni Armand Duplantis ile aynı dereceyi yaparak son 8 arasına adını yazdırdı.

Eski dünya şampiyonu Polonyalı Pawel Wojciechowski'nin elendiği seçme müsabakası sonrasında Ersu Şaşma, Menno Van Vloon (Hollanda),Bo Kanda Lita Baehre (Almanla),Oleg Zernikel (Almanya),Piotr Lisek (Polonya),Robert Sobera (Polonya),Armand Duplantis (İsveç) ve Valentin Lavillenie (Fransa) ile yarın yapılacak finalde yarışacak.

Kadınlar üç adım atlamada ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan milli atlet Tuğba Danışmaz ise 13,56'lık derecesiyle 16 atlet arasında 13'üncü sırayı aldı ve finale kalamadı.