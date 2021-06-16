Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.

Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.

KASAPOĞLU, ŞAŞMA'YI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu paylaştığı mesajında, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak olimpiyat vizesi aldığını belirterek, "Milli atletimiz Ersu Şaşma, bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.