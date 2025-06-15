Milli boksörlerden Çekya'da üç madalya!

Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde milli boksörlerimiz, 1'i altın ve 2'si bronz madalya olmak üzere toplam üç madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalya, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalyaya kazandı.