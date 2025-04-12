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        Haberler Spor Diğer Jimnastik Milli cimnastikçi Adem Asil'den Dünya Kupası'nda altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli cimnastikçi Adem Asil'den Dünya Kupası'nda altın madalya!

        Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında, halka aletinde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:24 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:24
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        Adem Asil'den Dünya Kupası'nda altın madalya!
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        Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

        Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem, Osijek kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyondaki finalde 14.700 puanla şampiyonluğa ulaştı.

        Halka aleti finalinde mücadele eden bir diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise 14.200 puanla 5'inciliği elde etti.

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