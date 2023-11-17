Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı başlattığımız bu dönemde bu genel söylemi ve genel düzenin aksine, kendi referans değerlerimizin, kendi toplumsal değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendimize ait insani değerlerimizi referans alan ve dünyadaki bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan, kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız" dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Emperyalizm ve sömürgecilik üzerine kurgulanan dünya düzeni değişiyor. Bütün bu değişimlerin içerisinde bizler egemen dünya düzeninin bu değişim parametrelerine uygun bir biçimde biz de eğitim sektörüne kafa yoran kişiler olarak bizler de bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Yarın da devam edecek zirvenin teması 'Eğitimde Değişimi Yönetmek' olarak belirlendi. Zirveye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tekin'in yanı sıra zirvede, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Malezya, Bosna Hersek ve Kongo Cumhuriyeti'nin eğitim bakanları, farklı ülkelerden gelen eğitimci ve akademisyenler yer aldı. Öte yandan Bakan Tekin, zirve öncesi Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile bir araya geldi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZILI MESAJ GÖNDERDİ Zirve Türkiye Maarif Vakfı'nın tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı. Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye gönderdiği mesaj Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben tarafından okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin hayırlı olmasını dilediği mesajında özetle, "Türkiye son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfı, hassasiyetleriyle bir taraftan FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğine hizmet ediyor. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz ve başarılarından gurur duyduğumuz vakfımıza, bizler de gereken desteği veriyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'nın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

EĞİTİMDE EŞİTLİK VE ADALET OLMAZSA OLMAZIMIZ Zirvede açılış konuşması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara da değindi. Bakan Tekin, "Derdimiz, meramımız Türkiye'nin eğitim anlamında uluslararası camiaya örnek gösterilebilecek, emperyal bir mantıkla değil, kurulduğu ülkedeki referanslara, yerel değerlere saygı göstererek, bir eğitim modeli inşa edilebileceğini bütün dünyaya gösterecek bir yapılanma olarak hayal etmiştik. Eğitimde eşitlik ve adalet olmazsa olmazımız. Eğitimde bahsettiğimiz değişim sürecini yönetirken, her bir öğrencinin eşit erişim ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak için hepimiz, hep birlikte çaba sarf etmek durumundayız. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana çıkış noktamız, herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu, adalet temelli, eşitlik temelli bir eğitim felsefesini inşa edebilmek. Hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimizin bu kapsamda hem kendi referans değerlerimize sahip çıkabilmesi hem de değişimi, gelişmeleri yakalayabilmesi bizim açımızdan oldukça önemli" dedi. REKLAM

YEPYENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ, YEPYENİ BİR EĞİTİM FELSEFESİ İNŞA ETMEK DURUMUNDAYIZ Bakan Tekin, "İçinde yaşadığımız günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki egemen siyasal sisteme eylemli bir karşı çıkışını ifade eden 'dünya beşten büyüktür' mottosunun aslında dünyada tam da bu zirvenin konusunu teşkil eden değişime referans oluşturabilecek bir karşı çıkış olduğunu sizlerle tartışmak istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Dünya gerçekten çok büyük bir değişim geçirmekte. Bunların bir kısmını fark ediyoruz, teknolojik gelişmeler üzerinden görebiliyoruz. Bundan 5 yıl önce sahip olduğumuz bir teknolojik imkan bugün artık geri kalmış bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Bunları görebiliyoruz ama içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişiklikler, başka paradigmalar var. Devlet kurgusu değişiyor, siyaset kurgusu değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyadaki egemen siyasal düzenin de bu anlamda değişmesi, bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dünyada ekonomik tartışmalar yaşanıyor, ekonomik düzen değişiyor. Emperyalizm ve sömürgecilik üzerine kurgulanan dünya düzeni değişiyor. Bütün bu değişimlerin içerisinde bizler egemen dünya düzeninin bu değişim parametrelerine uygun bir biçimde biz de eğitim sektörüne kafa yoran kişiler olarak bizler de bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Yeni kurulan dünya düzeninde bizler küresel emperyalizmin ürettiği referanslarla, ürettiği sistemle artık kendimizi ifade etmemek durumundayız. Biz Türkiye Yüzyılı'nı başlattığımız bu dönemde bu genel söylemi ve genel düzenin aksine, kendi referans değerlerimizin, kendi toplumsal değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendimize ait insani değerlerimizi referans alan ve dünyadaki bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan, kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız. Bize ait, bizi yansıtan, bizi, kuşağımızı eğitebilecek, bizim gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin ana parametrelerinin bu tartışmalardan çıkmasını ümit ediyorum" diye konuştu. AKGÜN: ULUSLARARASI EĞİTİMDE TÜKRİYE'NİN MARKASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konuşmasına İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek başladı. Akgün, "Ülkemizin 2053 hedeflerine adım adım ilerleyişinde Türkiye Maarif Vakfı olarak uluslararası eğitimde Türkiye'nin bir markası olmanın haklı gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ana teması ise eğitimde değişimi yönetmek. Zirveye yapay zeka, biyo teknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı, insanın dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini korumasını gündeme getirmek istedik" dedi. BAKAN TEKİN, MALEZYALI MEVKİDAŞI FADHLİNA BİNTİ SİDEK İLE GÖRÜŞTÜ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile zirve öncesi bir araya geldi. Bakan Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İslam coğrafyasının jeostratejik öneme haiz iki ülkesi arasındaki iş birliği potansiyelini çok yönlü geliştirmek istediklerini kaydetti. İki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun tarihi köklerine işaret eden Tekin, bu ilişkilerin her alanda somut adımlarla daha da geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için güçlü iradeye sahip olduklarını belirtti. Türkiye ile Malezya arasındaki Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı en kısa zamanda nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Malezya'da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için yapılacak iş birliğinin önemini vurguladı. Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Fadhlina Binti Sidek, Türkiye Maarif Vakfının Malezya'da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli imkanların sağlanacağını kaydederek Bakan Tekin'i ülkesine davet etti.