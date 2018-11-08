Milli eğitimden ‘sehven’ açıklaması

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde düzenlenecek olan programların yapılma planlarını içeren bir yazı gönderdi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, yazıda, 'İlimiz okullarında anma programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır' ifadesi yer aldı. Eğitim sendikaları, Atatürk'ü Anma programının 10 Kasım günü gerçekleşmesi gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İlk etapta tepkilere sessiz kalan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tepkilerin artması üzerine yazılı bir açıklama yaparak okullara gönderilen metinde 12 Kasım ibaresinin sehven yazıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yıldönümü Anma İl Programını görüşmek üzere İl Anma Komitesi Vali Yardımcısı Mehmet Aydın Başkanlığında 26 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00'da Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma İl Program içeriğini hazırlamıştır. Söz konusu kararda, Atatürk Haftası programları yerine sehven yazılan “Anma Programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır" ifadesi "İlimizde ki bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin katılımı ile Büyük Önder Atatürk'ü Anma programı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü yapılacak, 10-16 Kasım Atatürk Haftası boyunca diğer etkinlikler okulda geniş katılımlı sürdürülecektir" şeklinde düzeltilmiştir'' denildi. Açıklamada Anma Programı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



“1- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Çelenk Sunma programı gününde (10 Kasım 2018) ve saatinde Meram Karatay ve Selçuklu ilçelerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla (09.05) Atatürk Anıtında yapılacaktır. Ayrıca ilimize bağlı tüm okullarda aynı gün ve saatte anma programları düzenlenecektir.

2- 10 Kasım Atatürk’ü Anma İl Programı 10 Kasım 2018 tarihinde saat 09.30’da Devlet Tiyatrosu Salonunda Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinin icra edeceği salon programı ile devam edecektir.

3- Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 32. Maddesi ve 2569 sayılı Tebliğler Dergisi ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 21.12.2004 tarih ve 159 sayılı kararı gereği 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası olarak belirlendiği için okullarda 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli programlar uygulanacaktır”

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