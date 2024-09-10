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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü - Haberler | Son dakika haberleri

        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!

        İstanbul Ataşehir'de, araba satın alan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, iki grup arasında çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 10.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:34
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        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
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        İstanbul'da olay 3 Eylül'de, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Kick Boks Federasyonu Üyesi, Milli Kick Boksçu ve antrenör Caner Tikicieri bir süre önce yeni bir araba satın aldı.

        İddiaya göre bu araba nedeniyle satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu oldu. Bu borç nedeniyle husumet oluştu.

        KAFASINDAN VURULDU

        Olay günü Caner Tikicieri ve alacaklısı Halil G. (25), yanındaki birkaç arkadaşı ile konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre konuşma kısa sürede kavgaya; ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Halil G. Tikicieri'nin başına ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralanan Caner Tikicieri yere yığıldı. Onun arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.’ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

        "BEN ATEŞ ETMEDİM YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. ilk ifadesinde silah kullanmadığını iddia etti. Halil G.’nin ifadesinde; "Caner’e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner’in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner’i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım” dediği öne sürüldü.

        TANIK İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

        Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesinde başvurdu. Tanık ifadesinde olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.’nin Caner Tikicieri’ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.'nin de Halil G.'yi yaraladığını söylediği öne sürüldü.

        3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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