‘Avatar’ lakabıyla tanınan milli sporcu Çağan Atakan Arslan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Eşi Serap Korkmaz Arslan ve minik oğlu ile eğlence merkezinde görüntülenen başarılı sporcu, Leon Aslan ile birlikte uzun süre oyun alanında eğlenceli anlar yaşadı.

Farklı bir proje ile ekranlarda olabileceğini ifade eden başarılı sporcu, sürpriz proje hakkında bilgi vermekten kaçındı. Açıklama sonrası eğlence merkezinden ayrılarak restorana giriş yapan Avatar Atakan, ailesiyle keyifli bir akşam yemeği yiyerek günü sonlandırdı.