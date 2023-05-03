Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla ilgili tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan ve 3 kişinin daha tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

ÜNLÜ İSİMLERDE BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Seçil Erzan’ın milyonlarca dolarlık dolandırıcılık mağdurları arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Buse Terim de yer alıyor. Seçil Erzan’ın müşterilere ‘Fatih Terim fonu’ adı altında verdiği isim üzerine ünlü teknik direktör Fatih Terim’in müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EK İFADE

Soruşturma devam ederken olayın mağdurları arasında bulunan ve daha önce ifade veren Fatih Terim, Emre Belezoğlu ve Fernando Muslera bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına çıkan Terim, Belözoğlu ve Muslera'nın ek ifade verdiği öğrenildi. Ünlü isimler delillerini savcılığa sunduktan sonra adliyeden ayrıldı.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Erzan’ın yurt dışı bağlantıları da incelemeye alındı. Bazı paraların yurt dışına kaçırıldığına dair bilgiler üzerine, tüm bağlantılar araştırılmaya başlandı. Buna göre tutuklananların yurt dışına çok sık çıkıp geldikleri de soruşturmadaki detaylar arasında yer almıştı.