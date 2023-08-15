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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan bikinili pozlar! Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı!

        Mine Tugay'dan bikinili pozlar! Ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı!

        Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son olarak STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde boy göstermişti. Pozlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu bikinili pozlarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:10
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        Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakterini canlandırmıştı.

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        Yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Mine Tugay, kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozları dikkat çekti.

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        Instagram hesabında 4 milyon takipçisi olan Mine Tugay, bikinili pozlarını sosyal medyada "Yaz" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

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        Mine Tugay'ın son gönderileri 175 binin üzerinde beğeni ve 1400'den fazla yorum aldı. Güzel oyuncunun kusursuz fiziğine iltifat yağdı.

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        İşte Mine Tugay'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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