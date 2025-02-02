Sokak köpekleri sertifikalı terapi köpekleri olmak için eğitiliyorlar: Hastalara yardıma hazırlar

“Kanser Hastalarında Terapi Köpeği Destekli Radyoterapi Programı: İlk Türkiye Deneyimi” isimli çalışma büyük bir heyecanla başlamıştı. Haberturk.com olarak bu konuyla ilgili daha önceki haberlerimizde Türk tıp tarihinde bir ilki duyurmuş ve terapi köpeği Teo’yu tanıtmıştık. Teo gönüllü onam formunda adı geçen ilk köpekti.

Haberimizde 6 yaşında bir kız çocuğunun yüzünde maske ile radyoterapi seansına girerken yaşadığı farkı da göstermiştik. Seansa girerken kımıldamaması için anestezi verilen küçük kız, yanında Benekli adlı köpek olduğunda anestezi almadığı halde seansı kımıldamadan tamamlamayı başarıyordu. Bu haberden aylar sonra sıra bir başka köpeğe, Tina’ya gelmişti.

Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina Haberi Görüntüle

Üstelik Tina bir sokak köpeği idi. O da hastaneler, huzur evleri, bakım evleri, okullar, kütüphaneler, afet bölgeleri gibi ortamlarda insanlara güven, sevgi, rahatlık ve mutluluk vermek için eğitilmişti.

CAN DOSTLARIMIZ CAN VERİYOR

Haberin başında ismini verdiğimiz çalışmanın, beklentileri aşan bir başarı ile sonuçlandığını söyleyebiliriz. Daha önce “American Society for Radiation Oncology’de” ön sonuçları yayınlanan çalışmanın tamamlanmış sonuçları, can dostlarımızın; depresyon, keyifsizlik, öfke, şaşkınlık, hastalığı kabullenememe, yorgunluk ve durgunluk gibi psikolojik durumları iyileştirirken, hastaların kanser tedavisi sırasında dinç ve aktif kalmalarını da sağladığını gösteriyor. Üstelik terapi köpekleri tüm bunları sadece tedavi öncesi yaptıkları 15’er dakikalık hasta ziyaretleri ile gerçekleştiriyor.

STRESE BAĞLI NABIZ VE TANSİYONU DA AZALTIYORLAR

Yapılan son çalışmalar başka gerçeklere de dikkat çekiyor. Buna göre terapi köpekleri, hastalara sadece psikolojik destek vermekle kalmayıp, onların strese bağlı nabız ve tansiyon artışlarını azaltmak gibi fizyolojik pozitif etkilerde de bulunuyor.

Doç. Dr. Eda Küçüktülü, bu çalışmanın ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilmesini sağlayan projenin yöneticisi. Kendisi Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde bölüm başkanı olarak görev yapıyor.

Küçüktülü, terapi köpeklerinin çevrelerine doğal antidepresan etkisi yaptığını ve onlarla sürekli iletişimde bulunmanın sadece hastalara değil sağlıklı insanlara da iyi geldiğini söyleyerek “Terapi köpekleri sayesinde, çalışmamız boyunca hastalarımızdan aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve çarpıcıydı” diyor.