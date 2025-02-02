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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yenilikçi ve üretken seslerinden müzisyen Bade Karakoç! "Fragile", "Geçer Gider", "Unut Gitsin" parçalarıyla öne çıkan Bade Karakoç'la kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:45
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin yenilikçi ve cesur seslerinden Bade Karakoç'u konuk etti.

        Çocukluk yaşlarından itibaren müzikle ilgilenen Bade, 18 yaşında bestecilik ve söz yazımı serüvenine başlıyor. Babasından, annesinden ve anneannesinden büyük destek gören Bade, Berklee College of Music'te öğrenim görüyor.

        Bade'nin çocukluğu müzikle iç içe. 9 yaşında müzik eğitimi alıyor, okulun sahnesi artık Bade'ye yetmiyor ve 13 yaşında çocuklar için düzenlenen bir yarışma programına katılarak yarışmayı kazanıyor. Ne kadar yetenekli ve cesur olduğu aslında hep belliymiş.

        Bade'nin müziğinin belirli bir tarzın içine koymak Bade'nin müziğini sınırlandırıyor. Ancak Bade, sınırların dışında bir müzisyen. Klasik, rutin bir söz yazımı yok. Birçok şarkısı İngilizce ve Türkçe mix. Yani iki dilli. Çünkü Bade'nin bazı duyguları İngilizce, bazıları Türkçe şekilleniyor. Bade de hangi dilde hissediyorsa o dilde şarkısını yazıyor.

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        Böyle bir yeteneğin potansiyeline daha da yaklaşmasının, açığa çıkarabilmesinin bir sebebi de Kenan Doğulu. Bade'yi sahnede dinleyen Doğulu, Bade'nin ailesiyle görüşerek Bade'nin mentörü olmak istediğini söylüyor. Yetenek doğuştan gelse de yeteneği şekillendirmek de çok önemli. Bade'nin Kenan Doğulu ile çalışması müzikalite perspektifini büyük oranda genişleten bir dokunuş.

        Bade'nin şarkıları kendi yaşanmışlıklarından, empati duygusunun getirdiği hissiyatlardan oluştuğu gibi; toplumsal sorunlardan da besleniyor.

        Farklı dünyaları müzikleriyle bir araya getirme, aynı sofrada buluşturma hayalinde Bade Karakoç'un mutlu sona ulaşacağına eminim...

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