Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkesin kalıcı olması talebiyle gösteri düzenledi
İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce İsrailli, Hamas ile İsrail arasındaki takas sürecinin devam etmesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi ve ateşkesin kalıcı olması talebiyle gösteri düzenledi.
İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, İsrail hükümetinden ateşkese bağlı kalmasını, savaşı sonlandırmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek gösteri düzenledi.
Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Hamas ile İsrail arasındaki takas sürecinin devam etmesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesini talep etti.
Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.
Diğer yandan İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin yarın ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı.