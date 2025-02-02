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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Morata'yı açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!

        Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:10
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        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
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        Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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